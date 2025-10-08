Adolescente de 14 anos desaparece no Gama após dizer que iria à escola

A família de Felipe Alves Mourão (foto em destaque), de 14 anos, procura o adolescente, desaparecido nessa segunda-feira (6/10), no Gama.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização de Felipe pode entrar em contato com a família nos números: 61 99271-8590 (pai) e 61 99323-5396 (mãe).

Segundo o pai do garoto, Francisco Aldemar Mourão, de 58 anos, seu filho estava em casa e disse que iria se arrumar para ir ao Centro de Ensino Fundamental (CEF) 08 do Gama, onde estuda no turno da tarde.

Por volta das 10h, o pai saiu de casa, deixando o filho se preparando. Desde então, Felipe não foi mais visto.

Familiares e amigos já realizaram buscas pela região, mas, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do adolescente.