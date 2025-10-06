Adolescente de 15 anos é chamado pelo nome e executado a tiros em frente de casa no Acre

O adolescente Thauan Lucas Araújo, de 15 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo (5), em frente à residência da família, localizada na Rua João Jovino, no bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, no interior do Acre, nas proximidades da Escola Menino Jesus.
De acordo com informações apuradas, Thauan estava na casa do pai quando um homem chegou ao local e o chamou pelo nome. Ao sair para atender, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. O adolescente foi atingido por três tiros — um no peito e dois nas costas — enquanto tentava correr para se proteger.
A vítima ainda conseguiu correr por alguns metros, mas caiu logo à frente e morreu no local. Após o crime, o autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.
Policiais militares do 5º Batalhão isolaram a área até a chegada da equipe da Polícia Técnica da Polícia Civil, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), situado no hospital de Brasiléia.
Conforme informações das autoridades, o caso apresenta características de acerto de contas entre facções criminosas rivais que atuam na região de fronteira. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender o criminoso.