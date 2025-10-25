25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Adolescente é apreendida após espancar e ameaçar a mãe no Entorno

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
adolescente-e-apreendida-apos-espancar-e-ameacar-a-mae-no-entorno

Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), na quinta-feira (23/10), após espancar e ameaçar a mãe adotiva em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início após a mãe da menor procurar a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para relatar os ataques. Após a apuração, equipes da PCGO elaboraram relatório indicando a necessidade de adoção da medida socioeducativa de internação.

Leia também

Acatando a solicitação da polícia, o Poder Judiciário expediu o mandado de internação da adolescente para garantir a proteção da vítima.

O mandado em desfavor da garota foi cumprido na quinta-feira (23). A ela foram atribuídos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal grave e ameaça praticadas contra sua mãe adotiva.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost