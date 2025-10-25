Adolescente é apreendida após espancar e ameaçar a mãe no Entorno

Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), na quinta-feira (23/10), após espancar e ameaçar a mãe adotiva em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início após a mãe da menor procurar a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para relatar os ataques. Após a apuração, equipes da PCGO elaboraram relatório indicando a necessidade de adoção da medida socioeducativa de internação.

Leia também

Acatando a solicitação da polícia, o Poder Judiciário expediu o mandado de internação da adolescente para garantir a proteção da vítima.

O mandado em desfavor da garota foi cumprido na quinta-feira (23). A ela foram atribuídos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal grave e ameaça praticadas contra sua mãe adotiva.