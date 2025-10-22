Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro ao tentar fugir da polícia em Cruzeiro do Sul

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde do dia 21 de outubro, no Conjunto Cumaru, em Cruzeiro do Sul. Segundo a corporação, o jovem tentou fugir ao notar a aproximação da viatura durante patrulhamento de rotina, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram oito porções de uma substância aparentando ser cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos amarelos, dentro de um frasco azul. O adolescente confessou estar vendendo cada porção por R$ 20 e portava R$ 260 em espécie, valor que teria sido obtido com a venda dos entorpecentes.

Também foram apreendidos um celular Samsung Galaxy S20 de cor rosa, um recipiente usado para guardar droga, além de um cordão com pingente dourado.

O adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Conforme a PM, ele foi algemado para garantir a segurança da guarnição e conduzido, sem lesões, à Delegacia de Polícia Civil, onde todo o material foi entregue à autoridade de plantão para as providências cabíveis.