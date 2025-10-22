22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro ao tentar fugir da polícia em Cruzeiro do Sul

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram oito porções de uma substância aparentando ser cocaína

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde do dia 21 de outubro, no Conjunto Cumaru, em Cruzeiro do Sul. Segundo a corporação, o jovem tentou fugir ao notar a aproximação da viatura durante patrulhamento de rotina, o que motivou a abordagem.

O adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas | Foto: Reprodução

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram oito porções de uma substância aparentando ser cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos amarelos, dentro de um frasco azul. O adolescente confessou estar vendendo cada porção por R$ 20 e portava R$ 260 em espécie, valor que teria sido obtido com a venda dos entorpecentes.

Também foram apreendidos um celular Samsung Galaxy S20 de cor rosa, um recipiente usado para guardar droga, além de um cordão com pingente dourado.

O adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Conforme a PM, ele foi algemado para garantir a segurança da guarnição e conduzido, sem lesões, à Delegacia de Polícia Civil, onde todo o material foi entregue à autoridade de plantão para as providências cabíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost