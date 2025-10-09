Adolescente é apreendido suspeito de matar e esquartejar irmãos de 3 e 5 anos em comunidade indígena

Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira (9) suspeito de matar e esquartejar os próprios irmãos, duas crianças de 3 e 5 anos, na comunidade indígena Boa Vista, do povo Sateré-Mawé, localizada às margens do rio Andirá, na Zona Rural do município de Barreirinha, no interior do Amazonas.