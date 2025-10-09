Adolescente é apreendido suspeito de matar e esquartejar irmãos de 3 e 5 anos em comunidade indígena

Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira (9) suspeito de matar e esquartejar os próprios irmãos, duas crianças de 3 e 5 anos, na comunidade indígena Boa Vista, do povo Sateré-Mawé, localizada às margens do rio Andirá, na Zona Rural do município de Barreirinha, no interior do Amazonas.
De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o suspeito foi detido por um agente comunitário indígena que atua na região, logo após o crime. Ele foi contido até a chegada das autoridades.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até a comunidade para realizar a apreensão e iniciar a investigação sobre o caso.
Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha.