Adolescente é esfaqueada em uma parada de ônibus no DF

Uma adolescente, de 16 anos, foi esfaqueada nesta terça-feira (7/10). O crime ocorreu por volta das 18h, em uma parada de ônibus próximo a uma padaria de São Sebastião.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a vítima é estudante e sofreu uma perfuração na região do abdômen. A motivação do crime ainda é desconhecida, segundo a corporação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF) uma equipe de socorro foi até o local e atendeu a adolescente.

Ela estava consciente e orientada, segundo a corporação, e foi transportada para um hospital da região.