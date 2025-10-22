Adolescente enterrou espingarda após acertar cabeça do amigo em MS

Depois de atingir o amigo com um tiro de espingarda calibre 32, o adolescente de 16 anos suspeito do disparo enterrou a arma usada no crime, nos fundos do imóvel, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (20/10), no bairro Cristo Rei.

Segundo a Polícia Civil, o autor do disparo confessou ter escondido a espingarda logo após perceber que Vinícius de Souza Reis da Rosa havia sido atingido na cabeça. Em depoimento, o garoto disse que apontou a arma e apertou o gatilho apenas para “ver se estava carregada”, mas o disparo foi feito em direção à vítima.

