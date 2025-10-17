Adolescente esfaqueia técnico de escolinha de futebol e alega assédio

Um adolescente, que não teve a idade informada, esfaqueou um técnico da escolinha de futebol onde treina, no bairro Village Campestre, em Maceió (AL), na última segunda-feira (13/10). O jovem alega ter sido vítima de assédio sexual e diz ter agido em legítima defesa.

A Polícia Civil de Alagoas (PC-AL) investiga a denúncia feita pelo atleta, bem como as facadas contra o treinador, que está em estado grave em um hospital de Maceió. O caso tramita em sigilo.

