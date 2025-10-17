Adolescente morre após ser esfaqueado em latrocínio na Asa Sul

17/10/2025
Um jovem de 16 anos morreu após ser vítima de latrocínio na 112 Sul, na noite desta sexta-feira (17/10).

De acordo com moradores, o rapaz, identificado como Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, estava jogando vôlei na quadra da 112 Sul, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele. Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), ele foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A PMDF apreendeu incialmente  cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

De acordo com os próprios adolescentes infratores, um sexto elemento, que seria o autor da facada, estaria foragido, mas acabou apreendido por volta das 21h45.

