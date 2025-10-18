Adolescente morto na Asa Sul será velado neste domingo (19/10)

Amigos e familiares do estudante do Colégio Militar de Brasília Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, morto, aos 16 anos, durante um assalto na 112 Sul, na noite dessa sexta-feira (17/10), se despedirão do jovem, neste domingo, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

O velório do rapaz está marcado para as 14h, na Capela 1. O enterro ocorre em seguida, por volta das 16h.

De acordo com moradores da região, Isaac estava jogando vôlei na quadra de esportes próxima de casa, vestido com uniforme escolar, quando um grupo de adolescentes o abordou, levando o celular dele.

Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, foi atacado com uma facada no peito. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente, vestido de preto, é perseguido.

Veja:

O vídeo mostra que a vítima tenta fugir para uma área de mata, mas retorna em seguida e cai no chão, no local onde foi socorrido.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A PMDF apreendeu, inicialmente, cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) da Asa Norte.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Sete adolescentes foram apreendidos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 2 de 6

Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac

Kebec Nogueira /Metrópoles 3 de 6

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 4 de 6

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 5 de 6

Caso aconteceu nesta sexta-feira

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 6 de 6

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os demais”, informou.

Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.