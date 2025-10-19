adolescente-que-matou-isaac-foi-apreendido-dias-antes-por-vender-crack

O adolescente identificado como autor da facada que matou Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais, 16 anos, na sexta-feira (17/10), foi apreendido 24 dias antes por vender crack.

Segundo informações obtidas pela coluna Na Mira, o menor de idade foi flagrado por equipe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) vendendo crack na região administrativa.

Na ocasião, o adolescente entregou uma porção da droga para um usuário e recebeu R$ 20. Esse valor foi utilizado por ele para comprar lanche, de acordo com o registro obtido pela reportagem.

Durante as buscas realizadas pela polícia, foram encontradas 11 porções de substância semelhante ao crack, escondidas na mesma extremidade da quadra onde o adolescente buscou a droga para vender ao usuário.

O jovem foi ouvido na delegacia, mas acabou liberado após a mãe comparecer ao local.

Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes foi assassinado na Asa Sul após ter o celular roubado

Homenagem a Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos. Jovem foi esfaqueado após ter celular roubado, na Asa Sul

Homenagem a Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos. Jovem foi esfaqueado após ter celular roubado, na Asa Sul

Homenagem a Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos. Jovem foi esfaqueado após ter celular roubado, na Asa Sul

Homenagem a Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos. Jovem foi esfaqueado após ter celular roubado, na Asa Sul

O crime

Isaac foi morto após levar uma facada na 112 Sul, perto de onde morava, na noite dessa sexta-feira (17/10).

De acordo com moradores da região, Isaac estava jogando vôlei na quadra de esportes, vestido com uniforme escolar, quando um grupo de adolescentes o abordou e levou o celular dele.

Segundo testemunhas, o grupo de jovens teria pedido acesso ao Wi-Fi antes de roubar o aparelho.

A vítima correu atrás dos ladrões para tentar pegar o celular de volta. Nesse momento, foi atacado com uma facada no peito.

No total, sete adolescentes foram apreendidos e levados à delegacia.