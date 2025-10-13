Adolescente suspeito de participar de morte de policial é identificado

Um dos suspeitos de participar do latrocínio do policial penal Henrique André Venturini (foto em destaque), 45 anos, foi apreendido pela polícia do Distrito Federal. A coluna Na Mira apurou que ele é adolescente e tem 15 anos. O menor também entregou quem são os dois comparsas envolvidos no crime.

Informações preliminares dão conta de que o menor deu entrada em uma unidade de pronto atendimento (UPA) com uma lesão na mão, provavelmente causada por um disparo efetuado pelo policial, e foi transferido para o Hospital Regional do Gama (HRG).

Venturini foi assassinado na noite desta segunda-feira (13/10) enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no Riacho Fundo II. O crime ocorreu na QS 08, nas proximidades da UBS 5 da região administrativa.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Informações preliminares, apuradas pela coluna, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão. Há suspeita de que o agente tenha sido reconhecido por um criminoso durante a corrida.

Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro. A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).