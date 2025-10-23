23/10/2025
Adolescente tenta fugir da PM em bicicleta motorizada artesanal

Veículo improvisado atingia altas velocidades e não tinha autorização para circular nas ruas, segundo a Polícia Militar

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar de Cacoal (RO) na última terça-feira (21) após tentar fugir dos policiais em uma bicicleta motorizada artesanal. O veículo, que tinha um motor acoplado ao quadro e acessórios que imitavam uma motocicleta, foi considerado ilegal para circulação em vias públicas.

De acordo com a PM, o jovem realizava manobras perigosas e desobedeceu a ordem de parada dos agentes, iniciando uma perseguição que percorreu diversas ruas da cidade. Ele acabou sendo alcançado e detido sem oferecer resistência.

Bicicleta motorizada artesanal — Foto: Polícia Militar

O adolescente não portava objetos ilícitos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de um responsável.

A PM reforçou que bicicletas adaptadas com motores, apesar de parecerem inofensivas, podem atingir altas velocidades e representam risco à segurança no trânsito, já que não são autorizadas para uso em vias públicas. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da corporação.

Fonte: G1 Rondônia / Polícia Militar de Cacoal
