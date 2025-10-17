Adolescentes do Acre recebem DIU Mirena em ação de prevenção à gravidez precoce

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou nesta quinta-feira (16) a inserção do DIU hormonal Mirena em 16 adolescentes na Unidade de Saúde da Família Manoel Alves Bezerra Neto, no bairro Cidade do Povo.

A ação faz parte do programa “Adolescência primeiro, gravidez depois”, que busca prevenir a gravidez precoce e ampliar o acesso a métodos contraceptivos seguros. O programa oferece orientação, acolhimento e acompanhamento especializado, estimulando o protagonismo das adolescentes no planejamento da própria vida.

Durante a ação, as adolescentes também receberam vacinas contra o HPV e tiveram o calendário regular de imunizações atualizado. A iniciativa inclui visitas às escolas e atendimento em unidades de saúde para qualquer adolescente interessada na inserção do DIU, que pode permanecer ativo por até oito anos.

Segundo Kathyelly Cordeiro, chefe da Divisão de Saúde do Adolescente da Semsa, o procedimento é feito de forma segura e acompanha todas as etapas de exames e orientação. “Todas as adolescentes interessadas podem procurar qualquer unidade de saúde do município. As inserções são realizadas semanalmente”, explicou.