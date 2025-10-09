09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Adolescentes são flagradas furtando chocolates em nas lojas Americanas, em Rio Branco

A Polícia Militar foi acionada e levou à delegacia a mãe das adolescentes, a proprietária da mochila onde os chocolates foram encontrados e um representante da loja

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Duas adolescentes, de 12 e 15 anos, foram flagradas furtando chocolates em uma unidade das Lojas Americanas, no Calçadão da Benjamin Constant, centro de Rio Branco, na tarde de quarta-feira (8).

O caso aconteceu nas Americanas/Foto: Reprodução/ac24horas

As jovens, que usavam uniforme de um curso pré-militar, entraram no estabelecimento com mochilas e passaram a recolher doces, colocando-os dentro de uma delas. Funcionários perceberam a movimentação e abordaram as adolescentes, que resistiram. Uma delas chegou a empurrar uma funcionária e arremessar a mochila com os produtos furtados.

A Polícia Militar foi acionada e levou à delegacia a mãe das adolescentes, a proprietária da mochila onde os chocolates foram encontrados e um representante da loja. Na unidade policial, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a jovem identificada como autora do furto foi liberada.

Procurada, a coordenação do curso pré-militar UNIBE, cujo uniforme era usado pelas adolescentes, afirmou que apura se há vínculo das jovens com a instituição. Segundo a coordenadora Rosana Fernandes, a escola adota critérios rigorosos de conduta e, caso seja confirmada a matrícula das adolescentes, o contrato será rescindido.

“Nossa escola tem padrões rígidos de exigência, boa parte do nosso público é de filhos de militares. Caso seja identificado que elas têm contrato com nossa instituição, vamos chamar os pais e ativar a cláusula de quebra de contrato”, declarou.

As informações são do site ac24 horas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost