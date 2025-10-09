Adolescentes são flagradas furtando chocolates em nas lojas Americanas, em Rio Branco

Duas adolescentes, de 12 e 15 anos, foram flagradas furtando chocolates em uma unidade das Lojas Americanas, no Calçadão da Benjamin Constant, centro de Rio Branco, na tarde de quarta-feira (8).

As jovens, que usavam uniforme de um curso pré-militar, entraram no estabelecimento com mochilas e passaram a recolher doces, colocando-os dentro de uma delas. Funcionários perceberam a movimentação e abordaram as adolescentes, que resistiram. Uma delas chegou a empurrar uma funcionária e arremessar a mochila com os produtos furtados.

A Polícia Militar foi acionada e levou à delegacia a mãe das adolescentes, a proprietária da mochila onde os chocolates foram encontrados e um representante da loja. Na unidade policial, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a jovem identificada como autora do furto foi liberada.

Procurada, a coordenação do curso pré-militar UNIBE, cujo uniforme era usado pelas adolescentes, afirmou que apura se há vínculo das jovens com a instituição. Segundo a coordenadora Rosana Fernandes, a escola adota critérios rigorosos de conduta e, caso seja confirmada a matrícula das adolescentes, o contrato será rescindido.

“Nossa escola tem padrões rígidos de exigência, boa parte do nosso público é de filhos de militares. Caso seja identificado que elas têm contrato com nossa instituição, vamos chamar os pais e ativar a cláusula de quebra de contrato”, declarou.

As informações são do site ac24 horas.