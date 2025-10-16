16/10/2025
Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Gabi Moura desfilam no VSFS 2025

Na noite da última quarta-feira (15/10), os amantes da moda acompanharam a nova edição do Victoria’s Secret Fashion Show, uma das maiores marcas de lingerie da indústria. No evento, realizado em Nova York, Estados Unidos, quatro modelos brasileiras chamaram a atenção nas passarelas. São elas as veteranas da época dourada da label, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, e as mais recentes apostas da marca, a influencer Gabi Moura e a baiana Daiane Sondré.

Imagem colorida de Adriana Lima em desfileCom asas metálicas, a modelo baiana Adriana Lima marcou presença no desfile

Nordestinas dominando as passarelas

Entre celebridades que fizeram história e talentos novatos, duas baianas atravessaram as passarelas nesta quarta-feira (15/10). A supermodelo Adriana Lima apareceu durante o desfile em dois conjuntos diferentes: um deles foi um modelo de peça única, que cobria todo o corpo, bordado com pedras na região do busto e da virilha. Já na segunda aparição da soteropolitana, ela desfilou com uma lingerie preta e longas asas prateadas.

Imagem colorida de Adriana Lima desfilandoAdriana Lima desfilando para o VSFS

Daiane Sodré, por sua vez, vestia com uma lingerie de renda vermelha, cuja a parte de cima era um corset, em sua primeira aparição.

Imagem colorida de modelo de vermelho desfilandoDaiane Sodré desfilando no Victoria’s Secret Fashion Show

Entretanto, ao invés de asas, a baiana desfilou com uma longa capa nas costas, que se movimentava performaticamente enquanto ela andava. Nascida na Chapada Diamantina, no município de Baixa Grande, Sodré tem 32 anos e iniciou a sua carreira em 2011, a partir de um curso de talentos que ela participou em Salvador.

Imagem colorida de modelo desfilandoA capa de Daiane movimentava-se dramaticamente no ar

Alessandra Ambrósio

Eleita por unanimidade como uma das modelos clássicas do VSFS, Alessandra Ambrósio esbanjou talento com sua participação no evento, atravessando as passarelas com asas douradas e uma lingerie com tons metálicos e, posteriormente, com um conjunto rendadao preto, cuja o bojo valorizava o busto.

Enquanto a calcinha parecia ser dividida em duas partes. Nas costas, carregava asas prateadas brilhantes, que imitam uma máscara, trazendo vagas memórias das peças carnavalescas.

Imagem colorida de Alesandra AmbrosioAssim como Adriana Lima, a brasileira abriu o desfile nas vestes douradas

 

Imagem colorida de modelo desfilando de pretoAlessandra Ambrosio carregava asas em formato de máscara

Na noite, Ambrósio ainda protagonizou um dos momentos mais emocionantes do show: quando ela e Adriana se cumprimentam ao passarem uma pela outra nos palcos. Juntas, as duas estrelas fizeram história nos desfiles da marca e, por isso, a cena foi um dos pontos altos do evento.

Imagem colorida de Alessandra e Adriana LimaAlessandra Ambrosio e Adriana Lima se preparando para o desfile

Influenciadora nos palcos

Famosa por sua produção de conteúdo no TikTok, a influencer Gabriela Moura também foi um das brasileiras que marcou presença no desfile do Victoria’s Secret Fashion Show.

Imagem colorida de Gabi Moura desfilandoGabi Moura desfilando para o VSFS

Em um outfit com estética universitária, Gabi desfilou com um sorriso no rosto. Nas redes sociais, ela ganhou visibilidade com vídeos de “dancinhas” da plataforma de vídeos, além dos conteúdos de humor.

Confira abaixo uma galeria com os demais cliques das quatro brasileiras no desfile:

6 imagensA brasileira Alessandra Ambrósio protagonizou dois momentos do desfileDaiane Sodré no VSFSAlessandra Ambrósio com conjunto de renda pretoAdriana Lima no VSFSA brasileira Gabi Moura desfilou pela primeira vez para a marcaFechar modal.1 de 6

O primeiro bloco do desfile de 2025 contou com Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Barbara Palvin, Behati Prinsloo e outras Angels do elenco original

Gilbert Flores/Variety via Getty Images2 de 6

A brasileira Alessandra Ambrósio protagonizou dois momentos do desfile

Gilbert Flores/Variety via Getty Images3 de 6

Daiane Sodré no VSFS

Mike Coppola/Getty Images for Victoria’s Secret via Getty Images4 de 6

Alessandra Ambrósio com conjunto de renda preto

Gilbert Flores/Variety via Getty Images5 de 6

Adriana Lima no VSFS

Kevin Mazur/Getty Images for Victoria’s Secret via Getty Images6 de 6

A brasileira Gabi Moura desfilou pela primeira vez para a marca

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

