Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Gabi Moura desfilam no VSFS 2025

Na noite da última quarta-feira (15/10), os amantes da moda acompanharam a nova edição do Victoria’s Secret Fashion Show, uma das maiores marcas de lingerie da indústria. No evento, realizado em Nova York, Estados Unidos, quatro modelos brasileiras chamaram a atenção nas passarelas. São elas as veteranas da época dourada da label, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, e as mais recentes apostas da marca, a influencer Gabi Moura e a baiana Daiane Sondré.

Com asas metálicas, a modelo baiana Adriana Lima marcou presença no desfile

Nordestinas dominando as passarelas

Entre celebridades que fizeram história e talentos novatos, duas baianas atravessaram as passarelas nesta quarta-feira (15/10). A supermodelo Adriana Lima apareceu durante o desfile em dois conjuntos diferentes: um deles foi um modelo de peça única, que cobria todo o corpo, bordado com pedras na região do busto e da virilha. Já na segunda aparição da soteropolitana, ela desfilou com uma lingerie preta e longas asas prateadas.

Adriana Lima desfilando para o VSFS

Daiane Sodré, por sua vez, vestia com uma lingerie de renda vermelha, cuja a parte de cima era um corset, em sua primeira aparição.

Daiane Sodré desfilando no Victoria’s Secret Fashion Show

Entretanto, ao invés de asas, a baiana desfilou com uma longa capa nas costas, que se movimentava performaticamente enquanto ela andava. Nascida na Chapada Diamantina, no município de Baixa Grande, Sodré tem 32 anos e iniciou a sua carreira em 2011, a partir de um curso de talentos que ela participou em Salvador.

A capa de Daiane movimentava-se dramaticamente no ar

Alessandra Ambrósio

Eleita por unanimidade como uma das modelos clássicas do VSFS, Alessandra Ambrósio esbanjou talento com sua participação no evento, atravessando as passarelas com asas douradas e uma lingerie com tons metálicos e, posteriormente, com um conjunto rendadao preto, cuja o bojo valorizava o busto.

Enquanto a calcinha parecia ser dividida em duas partes. Nas costas, carregava asas prateadas brilhantes, que imitam uma máscara, trazendo vagas memórias das peças carnavalescas.

Assim como Adriana Lima, a brasileira abriu o desfile nas vestes douradas

Alessandra Ambrosio carregava asas em formato de máscara

Na noite, Ambrósio ainda protagonizou um dos momentos mais emocionantes do show: quando ela e Adriana se cumprimentam ao passarem uma pela outra nos palcos. Juntas, as duas estrelas fizeram história nos desfiles da marca e, por isso, a cena foi um dos pontos altos do evento.

Alessandra Ambrosio e Adriana Lima se preparando para o desfile

Influenciadora nos palcos

Famosa por sua produção de conteúdo no TikTok, a influencer Gabriela Moura também foi um das brasileiras que marcou presença no desfile do Victoria’s Secret Fashion Show.

Gabi Moura desfilando para o VSFS

Em um outfit com estética universitária, Gabi desfilou com um sorriso no rosto. Nas redes sociais, ela ganhou visibilidade com vídeos de “dancinhas” da plataforma de vídeos, além dos conteúdos de humor.

Confira abaixo uma galeria com os demais cliques das quatro brasileiras no desfile:

O primeiro bloco do desfile de 2025 contou com Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Barbara Palvin, Behati Prinsloo e outras Angels do elenco original

A brasileira Alessandra Ambrósio protagonizou dois momentos do desfile

Daiane Sodré no VSFS

Alessandra Ambrósio com conjunto de renda preto

Adriana Lima no VSFS

A brasileira Gabi Moura desfilou pela primeira vez para a marca

