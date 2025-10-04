Adriane Galisteu confirma data de estreia da série sobre sua história com Senna

Na tarde deste sábado (4/10), Adriane Galisteu fez uma publicação nas redes sociais para contar ao público que falta pouco para revelar o seu lado da história com Ayrton Senna (1960-1994). Em sua conta no Instagram, a apresentadora confirmou que a produção “Meu Ayrton por Adriane Galisteu” já tem data de estreia.

O projeto é uma série documental original da HBO Max e ficará disponível para os assinantes no dia 6 de novembro. Depois do sucesso da série sobre o piloto, a nova produção promete detalhar o romance vivido pelos dois nos anos 1990. “Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada…”, escreveu.

Adriane Galisteu fala sobre novo documentário que conta romance da atriz com Ayrton Senna Reprodução/Portal LeoDias Adriane Galisteu e Senna Reprodução / Instagram Galisteu e Senna Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução Adriane Galisteu e Ayrton Senna em 1994 Arquivo Pessoal Adriane Galisteu e Ayrton Senna Arquivo Pessoal

O documentário, que conta com direção de João Wainer e produção da Magnífica, não trará apenas o depoimento de Galisteu. A série contará com a participação de amigos e personalidades que testemunharam de perto tanto a carreira vitoriosa de Senna quanto seus últimos anos de vida, oferecendo um olhar mais íntimo sobre o período.

Na série dramática da Netflix sobre Senna, o papel de Adriane Galisteu foi interpretado pela atriz Julia Fioti, mas sua participação somou menos de três minutos, enquanto outros relacionamentos do piloto, como o namoro com a apresentadora Xuxa e o casamento com Lilian de Vasconcellos, receberam maior destaque.