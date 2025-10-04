Adriane Galisteu confirma data de estreia da série sobre sua história com Senna

Na tarde deste sábado (4/10), Adriane Galisteu fez uma publicação nas redes sociais para contar ao público que falta pouco para revelar o seu lado da história com Ayrton Senna (1960-1994). Em sua conta no Instagram, a apresentadora confirmou que a produção “Meu Ayrton por Adriane Galisteu” já tem data de estreia.
O projeto é uma série documental original da HBO Max e ficará disponível para os assinantes no dia 6 de novembro. Depois do sucesso da série sobre o piloto, a nova produção promete detalhar o romance vivido pelos dois nos anos 1990. “Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada…”, escreveu.
O documentário, que conta com direção de João Wainer e produção da Magnífica, não trará apenas o depoimento de Galisteu. A série contará com a participação de amigos e personalidades que testemunharam de perto tanto a carreira vitoriosa de Senna quanto seus últimos anos de vida, oferecendo um olhar mais íntimo sobre o período.
Na série dramática da Netflix sobre Senna, o papel de Adriane Galisteu foi interpretado pela atriz Julia Fioti, mas sua participação somou menos de três minutos, enquanto outros relacionamentos do piloto, como o namoro com a apresentadora Xuxa e o casamento com Lilian de Vasconcellos, receberam maior destaque.