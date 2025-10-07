Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome após sentir fortes dores

Adriane Galisteu revelou na última segunda-feira (6/10) que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, uma condição causada pela inflamação ou compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme, que fica na região do quadril.

“Bom, gente, descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho. Síndrome do piriforme. Nunca tinha ouvido falar disso, agora que estou entendendo um pouco mais sobre. Fica ao lado do ciático”, explicou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Adriane Galisteu

Reprodução 2 de 4

Adriane Galisteu

Instagram/Reprodução 3 de 4

Adriane Galisteu

Instagram/Reprodução 4 de 4

Adriane Galisteu procurou atendimento médico após fortes dores

Instagram/Reprodução

A apresentadora procurou atendimento médico no domingo (5/10), após sentir fortes dores na perna. No entanto, ainda não sabia a causa da dor e estava sendo acompanhada por médicos.

“Estou tomando anti-inflamatório e fiz uma ressonância magnética. É uma dor muito estranha, que eu não sei nem explicar. Tenho a sensação de que enfiaram uma faca na minha perna e, de vez em quando, alguém vai lá e dá uma giradinha. Me dá cada choque”, relatou.

Leia também

A síndrome de piriforme é relativamente comum em pessoas que fazem atividades físicas. O tratamento inclui repouso, uso de medicamentos anti-inflamatórios e fisioterapia.