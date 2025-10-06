06/10/2025
Adriane Galisteu revela diagnóstico após fortes dores e ida ao hospital; saiba qual é

Adriane Galisteu, apresentadora de “A Fazenda 17” (Record), recebeu um diagnóstico médico após ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por conta de fortes dores. Nesta segunda-feira (6/10), ela contou aos seguidores o que descobriu e deu detalhes sobre seu estado de saúde.

“Bom, gente, descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho”, disse ela antes de revelar que foi diagnosticada com Síndrome do Piriforme. “Nunca tinha ouvido falar disso, agora que estou entendendo um pouco mais. É um músculo que fica profundo no quadril, ao lado do ciático”, explicou.

As dores, segundo Galisteu, começaram após um agachamento feito de maneira incorreta durante o treino. No domingo (5/10), ela já havia relatado os incômodos e suspeitado de uma lesão provocada pelos exercícios.

Em nota ao portal LeoDias, a assessoria da apresentadora informou que ela continuará com seus compromissos normalmente: “A apresentadora Adriane Galisteu foi diagnosticada com síndrome do piriforme e já está em acompanhamento com seus médicos. Está tudo bem! Vai seguir sua agenda normal, nada muda”.

A Síndrome do Piriforme ocorre quando o músculo piriforme, localizado na região glútea, comprime o nervo ciático, provocando dor no quadril e sintomas semelhantes à ciática, como dormência e formigamento nas pernas. O diagnóstico é clínico e o tratamento costuma incluir medicamentos, fisioterapia com foco em alongamentos e fortalecimento, além de terapias complementares, como acupuntura e massagem.

