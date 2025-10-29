Adriano Imperador se pronuncia e lamenta mortes em operação no Rio

Ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do Flamengo, Adriano Imperador se pronunciou sobre a megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão e da Penha.

Em publicação nas redes sociais, Adriano lamentou as mortes na região. A Vila Cruzeiro, onde o atacante foi criado, fica localizada no Complexo da Penha.

“Que deus conforte todas as mães da Penha e do Alemão”, escreveu Adriano ao compartilhar um vídeo. Nas imagens, um padre faz uma oração enquanto está cercado de corpos no Complexo da Penha.

Megaoperação é a mais letal da história

Pelo menos 132 pessoas foram mortas durante a megaoperação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã dessa terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro. Entre os mortos. Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança saíram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte. Os criminosos contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros.

]Até o momento, foram confirmadas 81 prisões. Os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal: pelo menos 75 fuzis foram recolhidos. Esta já é considerada a ação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.

Metrópoles