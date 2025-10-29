29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Adriano Imperador se pronuncia e lamenta mortes em operação no Rio

Ex-jogador da Seleção Brasileira, criado na Vila Cruzeiro — comunidade do Complexo da Penha, um dos alvos da megaoperação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do Flamengo, Adriano Imperador se pronunciou sobre a megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos Complexos do Alemão e da Penha.

Em publicação nas redes sociais, Adriano lamentou as mortes na região/Foto: Cedida

Em publicação nas redes sociais, Adriano lamentou as mortes na região. A Vila Cruzeiro, onde o atacante foi criado, fica localizada no Complexo da Penha.

“Que deus conforte todas as mães da Penha e do Alemão”, escreveu Adriano ao compartilhar um vídeo. Nas imagens, um padre faz uma oração enquanto está cercado de corpos no Complexo da Penha.

Megaoperação é a mais letal da história

Pelo menos 132 pessoas foram mortas durante a megaoperação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã dessa terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro. Entre os mortos. Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança saíram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte. Os criminosos contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros.

]Até o momento, foram confirmadas 81 prisões. Os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal: pelo menos 75 fuzis foram recolhidos. Esta já é considerada a ação policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost