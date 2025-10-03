03/10/2025
Adutora rompe e abastecimento de água é reduzido em alguns bairros de Rio Branco

Enquanto os reparos não são concluídos, o abastecimento está sendo feito de forma parcial, com vazão reduzida

Moradores de bairros como Santo Afonso, Belo Jardim e Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco, enfrentam redução no fornecimento de água desde a última semana. O problema foi causado pelo rompimento de uma adutora de 400 milímetros localizada em uma área de mata de difícil acesso.

A previsão é que a situação seja normalizada até a próxima semana | Foto: Secom

De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), responsável pelo sistema, a tubulação é antiga e os rompimentos têm ocorrido com mais frequência, exigindo manutenção constante das equipes técnicas. Enquanto os reparos não são concluídos, o abastecimento está sendo feito de forma parcial, com vazão reduzida.

A previsão é que a situação seja normalizada até a próxima semana. Para manter a população informada, a Prefeitura de Rio Branco orienta que os moradores acompanhem os canais oficiais do Saerb, onde são divulgadas atualizações sobre os serviços e orientações específicas para cada região afetada.

Durante esse período, a Prefeitura reforça a necessidade do uso consciente da água, evitando desperdícios, a fim de garantir que todas as áreas atendidas tenham acesso ao recurso até a conclusão dos trabalhos.

