22/10/2025
Adversário desiste e João Fonseca avança às quartas do ATP da Basileia

Escrito por Metrópoles
João Fonseca não precisou entrar em quadra para se classificar às quartas de final do ATP 500 da Basileia. Seu adversário do dia, Jakub Mensik, alegou uma lesão no pé esquerdo e desistiu da partida, classificando Fonseca por W.O..  A partida estava marcada inicialmente para as 14h (horário de Brasília).

Na próxima fase, o brasileiro, número 46 do mundo, enfrentará quem passar do duelo entre o francês Valentin Royer e o canadense Denis Shapovalov, marcado para ocorrer nesta quinta-feira (23/10).

Na estreia, João Fonseca venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 33 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 7(8)/6(6) e 6/3).

ContilNet Notícias

