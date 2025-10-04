Advogada revela detalhes da ação contra dentista após morte de influenciador

A reportagem do portal LeoDias conversou com a advogada Dra. Joanne dos Santos Anunciação, representante de Adair Mendes Dutra Júnior, mais conhecido como Júnior Dutra, na ação contra o dentista Fernando Simionato Garbi, que se apresenta como médico especialista em cirurgia da face. O influenciador de moda morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, por apresentar infecção após procedimentos estéticos realizados pelo profissional de saúde em questão.

Segundo a defesa, o criador de conteúdo, arquiteto e empresário realizou o procedimento em março deste ano de 2025 e já começou a sentir sintomas de complicação do procedimento. Preocupado, ele retornou ao suposto médico, que fez outros procedimentos por cima e colocava a culpa na deficiência de vitamina e suplementação.

No fim de agosto, segundo o processo que este veículo teve acesso, o famoso da internet comunicou para parceiros de trabalho sobre a suspensão das atividades temporariamente devido ao tratamento que estava fazendo. No começo do mês passado, setembro, recebeu atendimento no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde realizou exames de sangue e tomografia computadorizada e foi prescrito antibiótico e corticoide.

Em contato com o hospital em questão, informaram para este site que foi orientado ele retornar para se internar, mas, segundo a advogada, não foi possível por não ter condições de arcar com as despesas. Ele procurou internação em um hospital público.

A Dra. ainda informou a denúncia feita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP e ao o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP contra Fernando.

Em uma pesquisa rápida realizada no Conselho Federal de Odontologia, consta um dentista com o mesmo nome, mas no de medicina, não aparece nenhum com o nome.

Junior Dutra processou Fernando por 6 crimes

Junior realizou o “Fox Eyes”, uso de fios de PDO no rosto para levantar os olhos no Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica, no Jardim Paulista, e, em seguida, apresentou complicações graves como infecção, edema, hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial. Ele processou Fernando por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica, conforme o processo que este site teve acesso.

Dutra processar dentista por danos morais

Além dos processos pelos supostos seis crimes, Junior também entrou com uma ação de indenização por danos morais e materias contra a clínica e o suposto médico e esta reportagem teve acesso ao documento:

“Solicitado o prontuário médico em diversas ocasiões, o réu recusou-se a fornecê-lo em flagrante violação às normas técnicas e legais. O autor permanecia com fortes dores e inchaços, retornando várias vezes ao médico, obtendo sempre a mesma resposta, de que ‘seriam dores normais após cirurgia’ ou com insinuações que o mesmo se encontrava utilizando hormônios. Quando, posteriormente, apresentou relatórios, estes estavam datados de forma atual, sem correlação com o procedimento, demonstrando inexistência de registro clínico efetivo.”

Junior denuncia procedimento

Poucos dias antes da morte, Junior Dutra acusou, em uma entrevista para a Feed TV, Fernando, que realizou a intervenção de erro. Segundo o influenciador, o profissional, além de se passar por médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia riscos”.

O criador de conteúdo afirmou que, ao contrair uma infecção após a cirurgia, teria procurado o profissional atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

“Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, disse o influenciador na entrevista poucos dias após a morte.

Júnior Dutra também declarou que o suposto médico teria dito que as dores não teriam sido causadas pelos fios de PDO: “Ele fala: ‘não, isso não é o fio’, enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele falou que eu estava”. Fernando, procurado pela Feed TV, não respondeu às acusações do influenciador.

Quem é Fernando Garbi?

Fernando tem 225 mil seguidores no Instagram e se intitula como cirurgião maxilofacial, facial e cosmético, especialista em estética e harmonização facial, membro da Academia Americana de Estética Facial- AAFE, membro da Chicago Internacional Association of Maxillofacial Surgeons (IOMS) e membro da AOCMF.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com Fernando, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.