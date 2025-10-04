04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Advogada revela detalhes da ação contra dentista após morte de influenciador

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
advogada-revela-detalhes-da-acao-contra-dentista-apos-morte-de-influenciador

A reportagem do portal LeoDias conversou com a advogada Dra. Joanne dos Santos Anunciação, representante de Adair Mendes Dutra Júnior, mais conhecido como Júnior Dutra, na ação contra o dentista Fernando Simionato Garbi, que se apresenta como médico especialista em cirurgia da face. O influenciador de moda morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, por apresentar infecção após procedimentos estéticos realizados pelo profissional de saúde em questão.

Segundo a defesa, o criador de conteúdo, arquiteto e empresário realizou o procedimento em março deste ano de 2025 e já começou a sentir sintomas de complicação do procedimento. Preocupado, ele retornou ao suposto médico, que fez outros procedimentos por cima e colocava a culpa na deficiência de vitamina e suplementação.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra
Feed Tv e Instagram
Junior Dutra após procedimento estéticoFeed Tv e Instagram
Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra

Leia Também

No fim de agosto, segundo o processo que este veículo teve acesso, o famoso da internet comunicou para parceiros de trabalho sobre a suspensão das atividades temporariamente devido ao tratamento que estava fazendo. No começo do mês passado, setembro, recebeu atendimento no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde realizou exames de sangue e tomografia computadorizada e foi prescrito antibiótico e corticoide.

Em contato com o hospital em questão, informaram para este site que foi orientado ele retornar para se internar, mas, segundo a advogada, não foi possível por não ter condições de arcar com as despesas. Ele procurou internação em um hospital público.

A Dra. ainda informou a denúncia feita ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP e ao o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP contra Fernando.

Em uma pesquisa rápida realizada no Conselho Federal de Odontologia, consta um dentista com o mesmo nome, mas no de medicina, não aparece nenhum com o nome.

Junior Dutra processou Fernando por 6 crimes

Junior realizou o “Fox Eyes”, uso de fios de PDO no rosto para levantar os olhos no Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica, no Jardim Paulista, e, em seguida, apresentou complicações graves como infecção, edema, hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial. Ele processou Fernando por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica, conforme o processo que este site teve acesso.

Dutra processar dentista por danos morais

Além dos processos pelos supostos seis crimes, Junior também entrou com uma ação de indenização por danos morais e materias contra a clínica e o suposto médico e esta reportagem teve acesso ao documento:

“Solicitado o prontuário médico em diversas ocasiões, o réu recusou-se a fornecê-lo em flagrante violação às normas técnicas e legais. O autor permanecia com fortes dores e inchaços, retornando várias vezes ao médico, obtendo sempre a mesma resposta, de que ‘seriam dores normais após cirurgia’ ou com insinuações que o mesmo se encontrava utilizando hormônios. Quando, posteriormente, apresentou relatórios, estes estavam datados de forma atual, sem correlação com o procedimento, demonstrando inexistência de registro clínico efetivo.”

Junior denuncia procedimento

Poucos dias antes da morte, Junior Dutra acusou, em uma entrevista para a Feed TV, Fernando, que realizou a intervenção de erro. Segundo o influenciador, o profissional, além de se passar por médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia riscos”.

O criador de conteúdo afirmou que, ao contrair uma infecção após a cirurgia, teria procurado o profissional atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

“Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, disse o influenciador na entrevista poucos dias após a morte.

Júnior Dutra também declarou que o suposto médico teria dito que as dores não teriam sido causadas pelos fios de PDO: “Ele fala: ‘não, isso não é o fio’, enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele falou que eu estava”. Fernando, procurado pela Feed TV, não respondeu às acusações do influenciador.

Quem é Fernando Garbi?

Fernando tem 225 mil seguidores no Instagram e se intitula como cirurgião maxilofacial, facial e cosmético, especialista em estética e harmonização facial, membro da Academia Americana de Estética Facial- AAFE, membro da Chicago Internacional Association of Maxillofacial Surgeons (IOMS) e membro da AOCMF.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com Fernando, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost