Advogado da ex de Dado Dolabella confirma término e agressões do ator

O advogado de Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, confirmou ao Metrópoles na noite deste domingo (26/10) que a modelo foi de fato agredida física e verbalmente pelo ex-ator. A defesa da vítima diz ainda que o famoso a obrigou a assinar um comunicado em que desmentia o episódio compartilhado nas redes sociais.
O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Após a repercussão, porém, o ex-casal apareceu lado a lado em um vídeo nas redes sociais, negando a publicação.
“Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem. No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima. A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato”, afirmou o advogado Diego Candido ao Metrópoles.
Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella
Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski
Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida
Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão
A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão
Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão
Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão
Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”
Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão vivendo um romance
Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos
“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair
Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella
Theo Becker e Dado Dolabella
Agressões e término
Em um boletim de ocorrência, revelado pelo jornalista Matheus Baldi, foi mostrado que os vizinhos do casal chamaram a polícia e os dois foram levados à delegacia. A modelo, no entanto, decidiu não formalizar a denúncia por agressão e, por isso, o ex-ator foi liberado.
Registros das agressões e fotos dos hematomas e ferimentos de Marcela, porém, foram revelados pela imprensa e por pessoas do convívio da modelo, logo depois.
Veja o vídeo da agressão:
Na gravação, a modelo aparece mostrando a mão e o pescoço vermelhos. Ao fundo, uma mulher conversa com o ator, que afirma “ele mereceu” [sem deixar claro de quem eles estariam falando]. Nesse momento, a miss rebate: ‘Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, disparou. Ao fundo, Dado debochou: “É, foi por isso”.
Pelas redes sociais na noite deste domingo (26), Marcela afirmou que se pronunciará apenas pela equipe jurídica e pediu paz em meio ao episódio traumático. “Acho que não tem porque eu vir aqui falar mais nada, que eu acho que eu já falei demais”, afirmou.
“E é isso, eu agradeço as mensagens legais, bacanas que eu estou recebendo. E as negativas, eu não tenho o que falar. Eu só desejo paz mesmo. Eu quero paz”, completou a modelo.