Advogado de José Genoino durante o Mensalão é encontrado morto em SP; OAB decretou três dias de luto

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (2) em São Paulo. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo (OAB-SP), que decretou três dias de luto em homenagem ao jurista.

Com 30 anos de carreira, Pacheco era conhecido por atuar em casos de grande repercussão, como o Caso Mensalão, em que defendeu o ex-deputado José Genoino. Ele também foi sócio-fundador do grupo Prerrogativas, voltado à defesa das prerrogativas da advocacia.

Ao longo da trajetória profissional, ocupou cargos de destaque na OAB, incluindo a presidência da Comissão de Prerrogativas da OAB-SP, além de atuar como conselheiro da OAB-SP, do Conselho Federal da OAB e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, localizado no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.

A OAB-SP informou que foi comunicada sobre o desaparecimento de Pacheco na noite de quarta-feira (1º), depois que ele não respondeu a ligações e mensagens. A instituição lamentou o falecimento e destacou sua importante contribuição para a advocacia e para a defesa dos direitos dos cidadãos.