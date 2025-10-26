26/10/2025
Advogado de Marcela Tomaszewski revela próximos passos da denúncia

A segunda-feira (26/10) vai ser agitada para o advogado de Marcela Tomaszewski. Diego Candido conversou com a coluna, com exclusividade, contou quais são os próximos passos da denúncia contra Dado Dolabella e afirmou que o comunicado emitido pelo ator foi feito sem autorização da modelo.

No bate-papo com esta jornalista que vos escreve, o representante legal revelou que a miss está com medo do, agora, ex-namorado. Por isso, ele vai pedir uma medida protetiva contra ela e vai dar continuidade ao processo de registro do caso neste início de semana.

Ela está sob coação e com medo. Amanhã serão tomadas providências drásticas“, garantiu ele.

Comunicado de casal

Diego Candido comentou, ainda, que a nota oficial publicada no Instagram do ator, assinada por ele e por Marcela Tomaszewski, foi feita sem a autorização de sua cliente. Questionado sobre o motivo de ela ter aceitado a collab no Instagram, ele afirmou que foi por conta da coação que ela vem sofrendo.

O texto afirma que os vídeos da agressão, divulgados pela amiga da modelo, foram tirados de contexto, e que os dois já superaram tudo: “Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente — fora do contexto — registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, começou a postagem.

Esclarecimentos às autoridades

Em seguida, o comunicado declarou que ambos já haviam prestado esclarecimentos: “Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos. Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio — o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes”, contou, antes de completar:

“Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente. Reafirmamos nosso repúdio a toda forma de violência e nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a verdade”, garantiu.

No fim, Dado Dolabella pediu respeito: “Neste momento, pedimos serenidade, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos, para que a verdade prevaleça sem julgamentos precipitados”, concluiu.

