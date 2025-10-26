26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Advogado de Trump comenta fala de Lula sobre condenação de Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
advogado-de-trump-comenta-fala-de-lula-sobre-condenacao-de-bolsonaro

Martin de Luca, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao encontro entre o chefe de Estado norte-americano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (26/10). O advogado fez uma série de declarações críticas e irônicas.

O aliado do republicano respondeu a uma publicação de Lula no X com a seguinte frase: “Lula disse ao presidente Donald Trump que o que aconteceu com Bolsonaro foi feito por um ‘Poder Judiciário totalmente independente’ e com ‘amplo direito de se defender’. Ai”.

Leia também

Em outra postagem, ele ironizou o encontro: “Você sabe que uma reunião é um sucesso retumbante quando um lado fica completamente em silêncio, e o outro se apressa em declará-la ‘ótima’ — citando orgulhosamente como prova que ambos os lados concordaram que suas equipes se reuniriam em breve para iniciar negociações… que já vêm acontecendo há semanas. Como dizem em Brasília — progresso”.

Tarifaço na pauta

Os dois presidentes se reuniram na tarde deste domingo na capital da Malásia. A reunião durou cerca de uma hora, e os dois conversaram sobre as tarifas impostas sobre produtos do Brasil pelos EUA. Na ocasião, o nome do ex-presidente Bolsonaro também apareceu na conversa, mas não foi o tema principal.

Após o encontro, a Casa Branca divulgou uma nota na qual afirma que o encontro foi positivo: “É uma grande honra estar com o presidente do Brasil… Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países… Sempre tivemos um bom relacionamento — acho que continuará assim”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost