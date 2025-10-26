Advogado de Trump comenta fala de Lula sobre condenação de Bolsonaro

Martin de Luca, advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao encontro entre o chefe de Estado norte-americano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (26/10). O advogado fez uma série de declarações críticas e irônicas.

O aliado do republicano respondeu a uma publicação de Lula no X com a seguinte frase: “Lula disse ao presidente Donald Trump que o que aconteceu com Bolsonaro foi feito por um ‘Poder Judiciário totalmente independente’ e com ‘amplo direito de se defender’. Ai”.

Em outra postagem, ele ironizou o encontro: “Você sabe que uma reunião é um sucesso retumbante quando um lado fica completamente em silêncio, e o outro se apressa em declará-la ‘ótima’ — citando orgulhosamente como prova que ambos os lados concordaram que suas equipes se reuniriam em breve para iniciar negociações… que já vêm acontecendo há semanas. Como dizem em Brasília — progresso”.

Tarifaço na pauta

Os dois presidentes se reuniram na tarde deste domingo na capital da Malásia. A reunião durou cerca de uma hora, e os dois conversaram sobre as tarifas impostas sobre produtos do Brasil pelos EUA. Na ocasião, o nome do ex-presidente Bolsonaro também apareceu na conversa, mas não foi o tema principal.

Após o encontro, a Casa Branca divulgou uma nota na qual afirma que o encontro foi positivo: “É uma grande honra estar com o presidente do Brasil… Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países… Sempre tivemos um bom relacionamento — acho que continuará assim”.