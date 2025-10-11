Advogado fica “bebaço”, assedia colegas e rasga rosto de segurança

Um advogado do Rio Grande do Sul foi preso, na madrugada deste sábado (11/10), após importunar duas colegas de profissão e rasgar o rosto de um segurança com uma taça de vinho. A confusão ocorreu durante uma confraternização no Distrito Federal.

A coluna Na Mira apurou que o advogado se chama Adonis Martins Alegre, 35 anos. Ele está no DF para participar de um evento promovido por uma plataforma jurídica digital.

Durante a festa, que estava ocorrendo no Golden Tulip Brasília, Adonis teria bebido demais, passando a importunar uma advogada, chegando a chamá-la de “Beyoncé”.

Após a situação, todos os participantes da confraternização foram para o lobby do hotel, local onde Adonis teria ficado mais bêbado ainda e passado a mão na bunda de outra advogada.

Leia também

Neste momento, um dos seguranças da festa tentou intervir na situação, mas o advogado quebrou uma taça e utilizou o objeto para rasgar o rosto do outro.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e conduziu Adonis até a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição.

Ouvido pela coluna, o delegado plantonista da 5ª DP, Sérgio Bautzer, explicou que o advogado não teve condições de ser ouvido em razão do nível de embriaguez: “A Justiça deverá marcar a audiência de custódia, onde ele será ouvido. Da mesma forma, não foi arbitrada fiança em razão das incidências penais ultrapassarem quatro anos de pena”, explicou.

A coluna tentou contato com o Golden Tulip Brasília, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.