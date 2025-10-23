Aeroporto de Rio Branco tem salto de 31% no número de passageiros e vive melhor momento em uma década

O Aeroporto Internacional de Rio Branco registrou um crescimento expressivo no fluxo de passageiros entre janeiro e setembro de 2025. De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (21) pela rede Vinci Airports, responsável pela administração do terminal, 395 mil pessoas passaram pelo aeroporto no período, um aumento de 31% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O levantamento aponta ainda que foram realizados 2.793 pousos e decolagens nos nove primeiros meses do ano, um avanço de 21%. Somente no terceiro trimestre, o número de movimentos aéreos chegou a 848, crescimento de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado.

No mesmo ritmo, a movimentação de passageiros também subiu: 124 mil embarques e desembarques foram registrados entre julho e setembro, 16% a mais do que no terceiro trimestre de 2024.

Azul e Latam impulsionam crescimento

Segundo a Vinci Airports, dois fatores foram determinantes para o desempenho positivo: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas no Acre, no fim de 2024 — após oito anos de ausência —, e a estreia da rota direta da Latam entre Rio Branco e Guarulhos (SP), que ampliou a conectividade do estado com a região Sudeste.

Investimentos e fortalecimento do turismo

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou que o crescimento está diretamente ligado aos investimentos do governo na infraestrutura turística e na qualificação de profissionais do setor.

“Estamos investindo em infraestrutura nas comunidades onde se desenvolve o turismo de base comunitária, além de promover ações de qualificação e regularização dos prestadores de serviços turísticos. Nosso objetivo é melhorar as condições dos atrativos para receber esse número crescente de turistas que visitam o Acre ano após ano”, afirmou o secretário.

Entre as ações em andamento, Messias citou as revitalizações das cozinhas das pousadas no Parque Nacional da Serra do Divisor e na região do Crôa, além de cursos de boas práticas no atendimento, primeiros socorros e manuseio de alimentos.

O secretário também destacou que o Acre teve um aumento de 60% no número de prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur, o sistema nacional que reconhece e regulariza atividades do setor.

Mais voos e passagens mais baratas

De acordo com Messias, a ampliação da oferta de voos tem efeito direto na economia e na redução do custo das passagens aéreas, favorecendo o fluxo de visitantes.

“Seguimos em esforços contínuos para, além de manter as opções de voos que já temos hoje, ampliar essa oferta nos próximos anos. Inclusive, vislumbramos a possibilidade de, futuramente, contar com um voo internacional partindo do Acre para países vizinhos”, adiantou.

Expansão regional

O Aeroporto de Rio Branco é um dos sete terminais na Amazônia administrados pela Vinci Airports, maior operadora privada de aeroportos do mundo, que detém um contrato de concessão de 30 anos. Principal aeródromo do estado, o terminal busca ampliar sua conectividade e impulsionar a economia regional, adotando padrões internacionais de eficiência, segurança e qualidade no atendimento aos passageiros.

Com informações da Agência de Notícias do Acre