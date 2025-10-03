03/10/2025
Aeroporto na Alemanha fecha pelo 2ª dia seguido por suspeita de drones

O Aeroporto de Munique, na Alemanha, suspendeu novamente suas operações na noite desta sexta-feira (3/10) após relatos de drones não identificados em seu espaço aéreo. Foi a segunda interrupção em dois dias, já que o terminal também precisou ser fechado na quinta-feira (2).

De acordo com a Segurança da Aviação Alemã (DFS), os voos foram reduzidos e posteriormente suspensos de forma preventiva até novo aviso, diante de avistamentos que ainda não foram confirmados oficialmente. Na primeira ocorrência, mais de 30 voos foram cancelados e cerca de 3 mil passageiros ficaram retidos.

A tensão aumenta na Europa com a sequência de incidentes envolvendo drones. Na Bélgica, um campo de treinamento militar perto da fronteira com a Alemanha foi sobrevoado nesta sexta-feira (3/10), de acordo com o ministro da Defesa, Theo Francken. Ele não detalhou o número nem a origem dos equipamentos.

Nos últimos meses, aeroportos na Dinamarca, Noruega e Polônia já precisaram suspender voos por causa de drones. Romênia e Estônia chegaram a culpar a Rússia pelos episódios, mas Moscou nega qualquer envolvimento e diz que as acusações são “exageradas”.

O novo fechamento em Munique ocorre justamente no último fim de semana da Oktoberfest, evento que reúne centenas de milhares de visitantes. A festa já havia sido alvo de reforço na segurança e chegou a sofrer suspensão temporária após uma ameaça de bomba.

Autoridades europeias avaliam que a presença de drones em áreas estratégicas pode fazer parte de uma “guerra híbrida”, usada para gerar instabilidade. O alerta na aviação civil segue alto, diante do risco para operações e segurança.

