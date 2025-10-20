AFAC participa de Fórum Nacional de Participação Social em Brasília e contribui com propostas para a pré-COP30

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) esteve representada pela presidente Heloneida da Gama nos dias 16 e 17 de outubro, em Brasília, durante a elaboração de propostas e soluções voltadas à pré-COP30. O encontro integra as ações dos Fóruns de Participação Social, criados pela Portaria SG/PR nº 188, de 22 de outubro de 2024, e tem como objetivo fortalecer a mobilização popular e a participação social nos territórios, dentro das políticas públicas do governo federal.

Instituídos pelo Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e coordenados pelo Secretário Nacional de Participação Social, Renato Simões, os fóruns estão presentes em todos os estados e no Distrito Federal. De acordo com Simões, o trabalho desses espaços é essencial para mapear políticas públicas prioritárias e definir territórios estratégicos voltados ao fortalecimento da participação popular com educação popular.

Durante o encontro, Heloneida da Gama destacou a importância histórica da presença da AFAC, reforçando que a participação da entidade representa um avanço na luta por visibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ela ressaltou que, entre todos os movimentos da Amazônia Legal, apenas quatro representavam pessoas com deficiência. “Isso mostra o quanto ainda precisamos ampliar o debate e garantir mais espaço para essa pauta”, afirmou.

Segundo Heloneida, o Acre esteve representado por 24 movimentos sociais, demonstrando o engajamento do estado nas discussões nacionais sobre políticas públicas e sustentabilidade. O evento antecede a assinatura de um termo de compromisso que integrará o plano de ações dos Fóruns de Participação Social para a COP30, reforçando o protagonismo dos movimentos sociais na construção de políticas inclusivas e participativas.