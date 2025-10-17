Afeganistão: Talibã permite execução pública de homem que matou casal

Um homem condenado por assassinar um casal no noroeste do Afeganistão, incluindo uma mulher grávida, foi executado publicamente em um estádio esportivo na cidade de Qala-i-Naw, capital da província de Badghis, por um pai das vítimas, nesta quinta-feira (16/10).

A execução foi autorizada com base no sistema da ordem de qisas, conhecido como “olho por olho”, uma lei islâmica que permite a retaliação em casos de assassinato ou agressão grave.

O homem condenado, identificado como Ismail, atirou e matou um casal, Dost Mohammad e Gulbarga, sendo que a mulher estava grávida.

Segundo a mídia do Afeganistão, a execução também foi autorizada pelo Talibã, que controla boa parte do país.

Perdão

O caso passou por três tribunais administrados pelo Talibã e foi revisado pelo líder supremo do grupo, Hibatullah Akhundzada, antes de ser aprovado.

Os familiares das vítimas foram informados de que poderiam perdoar o agressor, mas recusaram, e, então, a ordem de qisas foi executada.

O homem foi executado diante de milhares de pessoas em um estádio esportivo. Segundo o Talibã, a execução ocorreu em conformidade com a lei islâmica.