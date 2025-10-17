17/10/2025
Afeganistão: Talibã permite execução pública de homem que matou casal

Escrito por Metrópoles
afeganistao:-taliba-permite-execucao-publica-de-homem-que-matou-casal

Um homem condenado por assassinar um casal no noroeste do Afeganistão, incluindo uma mulher grávida, foi executado publicamente em um estádio esportivo na cidade de Qala-i-Naw, capital da província de Badghis, por um pai das vítimas, nesta quinta-feira (16/10).

A execução foi autorizada com base no sistema da ordem de qisas, conhecido como “olho por olho”, uma lei islâmica que permite a retaliação em casos de assassinato ou agressão grave.

O homem condenado, identificado como Ismail, atirou e matou um casal, Dost Mohammad e Gulbarga, sendo que a mulher estava grávida.

Segundo a mídia do Afeganistão, a execução também foi autorizada pelo Talibã, que controla boa parte do país.

Perdão

O caso passou por três tribunais administrados pelo Talibã e foi revisado pelo líder supremo do grupo, Hibatullah Akhundzada, antes de ser aprovado.

Os familiares das vítimas foram informados de que poderiam perdoar o agressor, mas recusaram, e, então, a ordem de qisas foi executada.

O homem foi executado diante de milhares de pessoas em um estádio esportivo. Segundo o Talibã, a execução ocorreu em conformidade com a lei islâmica.

