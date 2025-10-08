08/10/2025
Affair de Vini Jr. diz ser sapiossexual; saiba o que isso quer dizer

O jogador do Real Madrid Vini Jr. teve sua vida particular e romântica exposta nos últimos dias após engatar em um relacionamento (que já chegou ao fim) com a influencer Virgínia Fonseca. Em meio a polêmicas, modelos vieram a público relatar experiências com o atleta.

Uma delas, Day Magalhães, brasileira que vive atualmente na Inglaterra, contou detalhes de um suposto affair com o jogador, desabafou após a repercussão e se revelou sapiossexual, ou seja, o tipo de pessoa que prioriza conexões “mentais” antes de qualquer envolvimento físico.

Em entrevista anterior ao Metrópoles, o terapeuta sexual André Almeida explicou que o termo faz parte do leque existente dentro da assexualidade.

“Vem de uma construção de indivíduos que ou não sentem atração sexual de forma alguma ou que têm a atração sexual condicionada a fatores e características específicas, como afetivas e, nesse caso, intelectuais. No caso dos sapiossexuais, é necessária uma sagacidade, um humor apurado que desperte admiração”, explicou.

André ainda destacou que quem se identifica com a sapiossexualidade não está focado na aparência. O interesse está atrelado à questão intelectual. Ou seja, a pessoa não sente tesão por características físicas, e pode preferir não fazer sexo por não achar o crush intelectualmente “desejável”.

