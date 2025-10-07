Affair de Vini Jr. em “A Fazenda”? Nova modelo que conversou com jogador toparia reality

Anna Silva, mais uma modelo que trocou mensagens com Vini Jr. enquanto ele estava com Virginia Fonseca, tornou-se um dos nomes mais comentados da noite após o portal LeoDias divulgar, com exclusividade, prints de conversas íntimas e de teor amoroso com o jogador. Com personalidade forte e sem papas na língua, a micropigmentadora não hesitou em dar um sermão na estrela dos gramados. Agora, ela está disposta a aceitar o convite de Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, para participar da próxima temporada do reality.

Em entrevista concedida ao “Jornal dos Famosos”, Silva foi questionada por Tati Martins, da WebTV Brasileira: “A moça se mostrou um ícone e eu tenho certeza de que, no ano que vem, o (Rodrigo) Carelli vai abrir uma nova cota das ex-affairs de Vini Jr. e eu quero saber se ela aceitaria entrar, porque eu já vou estar lá fazendo campanha para esse ícone”. Anna respondeu: “Bom, acredito que minha personalidade não permitiria”, fazendo suspense e deixando escapar o interesse, balançando a cabeça. Leo Dias respondeu de imediato: “Eu acho que é pelo contrário”, acreditando no potencial da jovem.