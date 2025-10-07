07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Affair de Vini Jr. em “A Fazenda”? Nova modelo que conversou com jogador toparia reality

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Anna Silva, mais uma modelo que trocou mensagens com Vini Jr. enquanto ele estava com Virginia Fonseca, tornou-se um dos nomes mais comentados da noite após o portal LeoDias divulgar, com exclusividade, prints de conversas íntimas e de teor amoroso com o jogador. Com personalidade forte e sem papas na língua, a micropigmentadora não hesitou em dar um sermão na estrela dos gramados. Agora, ela está disposta a aceitar o convite de Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, para participar da próxima temporada do reality.

Em entrevista concedida ao “Jornal dos Famosos”, Silva foi questionada por Tati Martins, da WebTV Brasileira: “A moça se mostrou um ícone e eu tenho certeza de que, no ano que vem, o (Rodrigo) Carelli vai abrir uma nova cota das ex-affairs de Vini Jr. e eu quero saber se ela aceitaria entrar, porque eu já vou estar lá fazendo campanha para esse ícone”. Anna respondeu: “Bom, acredito que minha personalidade não permitiria”, fazendo suspense e deixando escapar o interesse, balançando a cabeça. Leo Dias respondeu de imediato: “Eu acho que é pelo contrário”, acreditando no potencial da jovem.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @vinijr
Aniversário de 25 anos de Vini Jr. será comemorado com dois dias de festa no Rio de JaneiroCrédito: Reprodução Instagram @vinijr
Crédito: Reprodução Instagram @vinijr
Aniversário de 25 anos de Vini Jr. será comemorado com dois dias de festa no Rio de JaneiroCrédito: Reprodução Instagram @vinijr
Crédito: Reprodução Instagram @vinijr
Aniversário de 25 anos de Vini Jr. será comemorado com dois dias de festa no Rio de JaneiroCrédito: Reprodução Instagram @vinijr
Crédito: Reprodução Instagram @vinijr
Aniversário de 25 anos de Vini Jr. será comemorado com dois dias de festa no Rio de JaneiroCrédito: Reprodução Instagram @vinijr

Leia Também

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost