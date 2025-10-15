15/10/2025
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
Affair, repescagem e after: Nicole Bahls conta tudo sobre o “Dança dos Famosos”

Na última terça-feira (14/10), Nicole Bahls foi assistir ao espetáculo “Mudança de Hábito”, que estreou nova montagem no Teatro Multiplan, no VillageMall, Rio de Janeiro. Para a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, ela falou dos bastidores do quadro do “Domingão do Huck”, “Dança dos Famosos”, das paqueras e se já se machucou em alguma apresentação ou ensaio.

A respeito da repescagem, a participante afirmou: “A gente tenta estar sempre feliz, é uma chance de aprender. Acho que recuperação, eu já estou acostumada com recuperação, que a minha vida inteira eu fiquei de recuperação, nunca passei direto. Eu estou me sentindo até meio culpada que eu falei, gente, será que… E eles [colegas do quadro] nunca ficaram de recuperação.”

Ela ficou desconfiada se o after é o motivo dela, Richarlyson, Rodrigo Faro, Wanessa Camargo, Álvaro Xaro, Luan Pereira, entre outros, estarem na repescagem: “Porque todo mundo que é do after está ficando de recuperação, mas a gente tem se dedicado”, soltou.

Apesar da competição no palco, nos bastidores todos são amigos: “Até agora eu não senti nem que eu estou numa competição, porque a gente está levando com tanta leveza tudo, que nem parece uma competição”, disse.

A repórter também quis saber se a apresentadora já se machucou, lembrando Gracyanne Barbosa, mas negou. Ela ainda disse que não pode revelar o ritmo do próximo domingo (19/10), mas adiantou que é “divertido”.

Em uma das festas pós-apresentação, aconteceu o affair entre Wanessa Camargo e Allan Souza Lima, e Monique quis saber se outros casais se formaram: “Eu nem sei, porque o Allan está viajando também, não estou acompanhando não, assim. Mas acho que a Wan está… está solteira, está bem.”

