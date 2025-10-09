Agência vende pacote para cruzeiro, mas some do mapa e deixa família a ver navios

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga denúncia contra uma agência de viagens apontada como golpista por clientes. Duas mulheres são suspeitas de passarem a perna em, pelo menos, três pessoas em Valparaíso de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. Elas teriam recebido R$ 13,9 mil para a compra de um pacote de viagem, que nunca foi efetuado.

Segundo uma das vítimas, que não quis se identificar, a situação teve início em maio deste ano. “Conhecíamos elas, pois eram do nosso círculo social, aqui em Valparaíso. Pagamos pelo pacote do cruzeiro — eu, minha esposa e minha cunhada — e, confiando nelas, não solicitamos comprovantes ou recibos”, afirmou.

Em agosto, de acordo com a vítima, uma outra amiga, que também tinha comprado um pacote com as suspeitas, tentou confirmar a reserva no resort e descobriu que não havia nada comprado: nem passagens aéreas e nem hospedagem.

“O caso dela acabou sendo resolvido, mas isso me despertou a necessidade de ter acesso aos comprovantes da nossa compra”, afirmou. “Porém, elas nunca nos apresentaram, agindo de forma evasiva e contraditória. Constantemente nos enganava, com desculpas e informações falsas”, acrescentou a vítima.

Segundo o consumidor, recentemente, as supostas golpistas devolveram R$ 5 mil. “Só que, depois disso, elas pararam de responder a gente, bloqueando nossos números e informando que só se pronunciariam na Justiça”, lamentou.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia de Valparaíso, que investiga o caso. As mulheres acusadas de praticar o golpe se identificavam como Dyene e Lorena e se dizem donas da empresa DL Tour Destinos.

O Metrópoles entrou em contato com as duas suspeitas, mas, até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.