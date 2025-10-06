Agências do trabalhador abrem semana com 865 vagas de emprego disponíveis

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem a semana com 865 vagas disponíveis nesta segunda-feira (6/10) para quem procura um emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3 mil.

O posto que oferece maior remuneração é o de designer de interiores, no Guará. São duas vagas para pessoas com experiência prévia e ensino superior completo na área.

Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades ofertadas, com 50 cada: auxiliar operacional de logística, na zona industrial do Guará, e vendedor interno, na Asa Sul. O primeiro exige que os candidatos tenham iniciado o ensino médio, mas dispensa experiência. O salário é de R$ 1.600,85. Já o segundo não cobra experiência nem escolaridade mínima e paga salário de R$ 1.518.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).