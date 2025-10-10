Agenda fashion: marcas e brechós agitam BSB neste fim de semana

Os apaixonados por moda podem se alegrar, porque, do brechó ao audiovisual, não faltam oportunidades em Brasília neste fim de semana para se inspirar e colocar o estilo em dia. De sexta-feira a domingo (10 a 12/10), a capital federal receberá eventos que prometem agitar o cenário local, desde um bazar, feira com marcas locais e importadas, até a exibição de um fashion film.
Vem conferir!
Encontros de moda acontecem na capital
Bazar dos Juntos na Asa Norte
O Bazar do Juntos, projeto dedicado à conscientização sobre a importância do desapego e ao fomento do consumo consciente e da sustentabilidade, chega à sua 5ª edição nos dias 10 e 11 de outubro (sexta-feira e sábado), das 10h às 18h.
No evento, o público encontrará mais de mil peças que foram desapegadas e serão ressignificadas por novos proprietários, incluindo roupas, sapatos, bolsas, itens infantis e masculinos, moda fitness, acessórios e peças de decoração. O bazar oferece uma curadoria diversificada, englobando marcas nacionais e importadas. O encontro acontece na 308 Norte, entre os blocos D e E.
Bazar dos Juntos tem marcas nacionais e importadas
Lançamento do fashion film MotelXXX no Balaio Brechó
Na sexta-feira (10/10), às 19h, acontece o lançamento do editorial, curta-metragem e fashion film intitulado MotelXXX. O evento ocupa o Balaio Brechó, na 207 Sul. O lançamento contará com a presença confirmada da drag queen Adora Black e oferta de uma curadoria de garimpos dos anfitriões. O filme é uma produção de Nasty Brechó, Ícaro JPG, Brechó Sex Machine e Ara Filmes.
O lançamento contará com a presença confirmada da drag queen Adora Black
BSB Mix: 30 Anos
O BSB Mix, um dos projetos mais longevos do cenário criativo nacional, criado em 1996, celebra seus 30 anos com a edição especial Seleção BSB Mix. O evento, no Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, reunirá moda, design, gastronomia e joias autorais, no sábado (11/10), das 10h às 20h, e no domingo (12/10), das 10h às 18h.
Estarão presentes expositores que marcaram a história da feira, como Verdurão, Piccole Cose, Ana Paula Calçados, rackõ studio de joias, Ateliê Coisa de Preta e Juliana Ribeiro Cupcakes, entre outros, reafirmando o compromisso do evento em apoiar marcas autorais e promover o consumo consciente.
“A ideia do BSB Mix sempre foi dar espaço aos criadores e marcas e conectá-los aos consumidores, dar visibilidade ao produto, ao criativo, dar voz aos artistas da cidade e aos movimentos que surgem. Quase 30 anos depois, continuamos com o mesmo propósito”, diz Claudia Silva, idealizadora do evento.
Três décadas de BSB Mix