27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Agente de trânsito persegue e atira em homem com arma de choque. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
agente-de-transito-persegue-e-atira-em-homem-com-arma-de-choque.-video

Um agente de trânsito do Distrito Federal perseguiu e usou uma arma de choque contra um homem que furou uma blitz em Taguatinga Norte e tentou se esconder em sua residência, em Vicente Pires.

A ação, ocorrida na noite da última sexta-feira (24/10), foi filmada.

Veja o vídeo: 

﻿﻿

 

As imagens mostram que, ainda do lado de fora da residência, uma arma de choque foi disparada. Logo depois, o motorista, identificado como Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, cai no chão, enquanto a mãe dele entra em desespero e grita por socorro.

O vídeo, publicado pela página @brasiliaironica, mostra a mulher desesperada e suplicando: “No meu filho, não! Atira no meu filho, não! No meu filho, não!”

Leia também

Enquanto a mãe implora, ela avisa que há crianças e idosos dentro da casa, e pede ao agente que pare. O servidor, porém, responde: “Sai pra lá, vai tomar outro. Moça, ele quase atropelou uns dez aqui na rua”.

Fuga de blitz

O condutor desobedeceu a ordem de parada dos agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na QNF 01, em Taguatinga Norte, e fugiu em direção ao Pistão Norte.

Com o apoio do helicóptero Sentinela, as equipes do Detran e da PMDF acompanharam o veículo até Vicente Pires, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio da região.

Claudio foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por crime de alcoolemia, conforme laudo técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O homem foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 1,5 mil. A reportagem não localizou a defesa do motorista. O espaço segue aberto.

2 imagensAgente de trânsito do DF persegue e atira em homem com taser; vídeoFechar modal.1 de 2

Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furar blitz

2 de 2

Agente de trânsito do DF persegue e atira em homem com taser; vídeo

Reprodução / @brasiliaironica

A coluna Na Mira entrou em contato com o Detran-DF, que informou sobre as multas aplicadas, mas aguarda  manifestações do órgão sobre a postura do agente envolvido.

Claudio foi multado por infringir quatro artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), três de natureza gravíssima e um de natureza grave.

O homem deve perder o direito de dirigir por 12 meses, além de receber 21 pontos na carteira e mais de R$ 1 mil em multas.

Infrações de trânsito cometidos pelo motorista

  • Art. 165:  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
  • Art. 170: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos
  • Art. 208:  Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código
  • Art. 230: Conduzir o veículo  que não esteja registrado e devidamente licenciado

O veículo foi retido no pátio do Detran-DF até que seja regularizado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost