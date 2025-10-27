Agente de trânsito persegue e atira em homem com arma de choque. Vídeo

Um agente de trânsito do Distrito Federal perseguiu e usou uma arma de choque contra um homem que furou uma blitz em Taguatinga Norte e tentou se esconder em sua residência, em Vicente Pires.

A ação, ocorrida na noite da última sexta-feira (24/10), foi filmada.

Veja o vídeo:

﻿﻿

As imagens mostram que, ainda do lado de fora da residência, uma arma de choque foi disparada. Logo depois, o motorista, identificado como Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, cai no chão, enquanto a mãe dele entra em desespero e grita por socorro.

O vídeo, publicado pela página @brasiliaironica, mostra a mulher desesperada e suplicando: “No meu filho, não! Atira no meu filho, não! No meu filho, não!”

Leia também

Enquanto a mãe implora, ela avisa que há crianças e idosos dentro da casa, e pede ao agente que pare. O servidor, porém, responde: “Sai pra lá, vai tomar outro. Moça, ele quase atropelou uns dez aqui na rua”.

Fuga de blitz

O condutor desobedeceu a ordem de parada dos agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na QNF 01, em Taguatinga Norte, e fugiu em direção ao Pistão Norte.

Com o apoio do helicóptero Sentinela, as equipes do Detran e da PMDF acompanharam o veículo até Vicente Pires, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio da região.

Claudio foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por crime de alcoolemia, conforme laudo técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O homem foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 1,5 mil. A reportagem não localizou a defesa do motorista. O espaço segue aberto.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furar blitz

2 de 2

Agente de trânsito do DF persegue e atira em homem com taser; vídeo

Reprodução / @brasiliaironica

A coluna Na Mira entrou em contato com o Detran-DF, que informou sobre as multas aplicadas, mas aguarda manifestações do órgão sobre a postura do agente envolvido.

Claudio foi multado por infringir quatro artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), três de natureza gravíssima e um de natureza grave.

O homem deve perder o direito de dirigir por 12 meses, além de receber 21 pontos na carteira e mais de R$ 1 mil em multas.

Infrações de trânsito cometidos pelo motorista

Art. 165: Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Art. 170: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos Art. 208: Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código

Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código Art. 230: Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado

O veículo foi retido no pátio do Detran-DF até que seja regularizado.