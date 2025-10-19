19/10/2025
Agentes de segurança do Acre realizam curso avançado de operações táticas com a Swat

Os participantes receberam treinamento avançado em tiro tático, operações em ambiente confinado e manuseio de equipamentos

Agentes das forças de segurança do Acre concluíram o Curso SWAT Operations Advanced, realizado no Lake Tech Institute of Public Safety, na Flórida (EUA). A capacitação encerrou na sexta-feira (17) e formou a terceira turma de servidores treinados por instrutores norte-americanos.

Os agentes vão retornar ao Acre após a capacitação/Foto: Secom

Durante o curso, os participantes receberam treinamento avançado em tiro tático, operações em ambiente confinado e manuseio de equipamentos utilizados por forças policiais norte-americanas. O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que a formação representa um avanço na preparação das equipes que atuam no enfrentamento à criminalidade. “É um investimento direto na vida dos nossos profissionais e na segurança do cidadão acreano”, afirmou.

A 2º tenente Luana Torres, da Polícia Militar, avaliou a experiência como decisiva para aprimorar o desempenho operacional. “Tivemos contato com técnicas modernas e simuladores realistas. Voltamos com uma nova visão sobre operações táticas e mais motivados para aplicar o aprendizado no Acre”, relatou.

O curso é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses e integra o programa de qualificação continuada da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Outras duas turmas devem participar da formação nos próximos meses.

