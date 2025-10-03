Agentes detalham acidente que matou ex de jogadora da Seleção

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo detalhou o acidente que matou Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (3/10). A jovem era influencer e ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a assessoria informou que a “Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira”. Além disso, “o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa”.

“Uma mulher de 27 anos morreu e outra, da mesma idade, ficou ferida em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3), na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim Nova América, em Campinas. A Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira.

Segundo os socorristas, a vítima fatal não usava cinto de segurança no momento do acidente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa. A Polícia Civil segue com diligências para apurar todas as circunstâncias do ocorrido”.

Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente

Rafaela Del Bianchi

Rafaela Del Bianchi

Quem é Rafaela Del Bianchi

Rafaela Del Bianchi acumulava pouco mais de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Nas postagens, ela costumava mostrar viagens e o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia.

Nas postagens de Rafaela Del Bianchi no Instagram, internautas deixaram mensagens de carinho.

“Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma pessoa. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, falou outra. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, completou uma terceira.