03/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

Agentes detalham acidente que matou ex de jogadora da Seleção

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
agentes-detalham-acidente-que-matou-ex-de-jogadora-da-selecao

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo detalhou o acidente que matou Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (3/10). A jovem era influencer e ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a assessoria informou que a “Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira”. Além disso, “o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa”.

Leia também

Veja abaixo:

“Uma mulher de 27 anos morreu e outra, da mesma idade, ficou ferida em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3), na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim Nova América, em Campinas. A Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira.

Segundo os socorristas, a vítima fatal não usava cinto de segurança no momento do acidente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa. A Polícia Civil segue com diligências para apurar todas as circunstâncias do ocorrido”.

3 imagensRafaela Del BianchiRafaela Del BianchiFechar modal.1 de 3

Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi2 de 3

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi3 de 3

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi

Quem é Rafaela Del Bianchi

Rafaela Del Bianchi acumulava pouco mais de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Nas postagens, ela costumava mostrar viagens e o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia.

Nas postagens de Rafaela Del Bianchi no Instagram, internautas deixaram mensagens de carinho.

“Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma pessoa. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, falou outra. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, completou uma terceira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost