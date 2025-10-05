Agentes federais dos EUA atiram em mulher armada após “emboscada”

Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos atiraram em uma mulher armada em Chicago. O caso ocorreu nesse sábado (4/10) durante um confronto entre manifestantes e agentes federais de imigração.

De acordo com autoridades, um grupo cercou a viatura dos agentes federais. No X, a secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, detalhou que uma mulher partiu para cima dos policiais com uma arma semiautomática.

“Os policiais foram forçados a usar suas armas e disparar tiros defensivos contra uma cidadã americana armada que dirigiu até o hospital para tratar de seus ferimentos”, disse McLaughlin.

A secretária ainda lembrou que o serviço de inteligência norte-americano apontou uma postagem online da mulher alvejada, no qual a manifestante afirmava que iria atacar a polícia. “A mulher armada foi citada em um boletim de inteligência na semana passada por expor agentes nas redes sociais. “Ei, toda a minha gangue, vamos acabar com esses filhos da puta, não deixem que eles levem ninguém.”

Nenhum policial ficou gravemente ferido durante o confronto. O ataque ocorreu em meio a chegada de 300 soldados da Guarda Nacional para Chicago, em Illinois. No último sábado (4), o presidente Donald Trump autorizou a entrada da tropa no município. O republicano disse que a ação visa combater o “crime fora de controle” na cidade.

“O presidente Trump autorizou o envio de 300 soldados da Guarda Nacional para proteger autoridades e ativos federais” na cidade de Chicago, declarou a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Abigail Jackson, em um comunicado.

Em resposta à medida, o governador de Illinois, JP Pritzker, relatou que o Departamento de Guerra do governo Trump lhe deu um “ultimato: mobilizar suas tropas ou nós o faremos”.

O governador chamou a ação de Trump de “uma performance fabricada”, ressaltando que o envio das tropas não se trata de um esforço para proteger a segurança pública da cidade.

“Para Donald Trump, isso nunca foi uma questão de segurança. Isso é uma questão de controle”, afirmou ele. Por fim, Pritzker reforçou que não convocará a Guarda Nacional “para promover os atos de agressão de Trump contra nosso povo”.

A medida ocorre em meio à escalada da campanha de deportações em massa do governo norte-americano. Além de Chicago, Trump já ordenou o envio de tropas a outras cidades, como Los Angeles e Washington.