Agora é oficial! Vini Jr. surpreende e pede Virginia em namoro

Vini Jr. decidiu dar um passo além na relação e oficializou o namoro com Virginia Fonseca. O jogador compartilhou, nesta terça-feira (28/10), os registros do pedido romântico em suas redes sociais. A surpresa aconteceu no quarto, com direito a cama repleta de rosas formando as iniciais do casal, alianças e até bichinhos de pelúcia.

Em seu perfil no Instagram, Vini foi quem compartilhou o pedido em primeira mão. O craque publicou uma selfie em que aparece ao lado de Virgínia, no quarto de hotel, e o cenário ao fundo entrega que o momento foi pra lá de romântico: pétalas de rosas vermelhas, ursinhos de pelúcia, balões com a palavra “love” e, claro, as alianças assinadas por uma grife tradicional, a Tiffany & Co.

No álbum de fotos, o jogador ainda surge deitado na cama, enquanto a influenciadora registrava a surpresa. Em outro clique, Virginia aparece fazendo um coração com as mãos e já exibindo o anel de compromisso. O pedido aconteceu nesta terça-feira (28/10), pouco depois de o casal retornar de uma breve viagem a Monte Carlo, em Mônaco.

Já de volta a Madri, na Espanha, e cercada por amigos, a influenciadora foi surpreendida com o pedido de namoro no hotel onde está hospedada. Vale lembrar que já havia uma grande expectativa em torno do pedido de namoro. Em entrevista à equipe do portal LeoDias, ainda no aeroporto, quando pousou, Virginia afirmou que a oficialização do romance estava “nas mãos de Deus”.