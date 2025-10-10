Águas Claras e Planaltina ficam sem energia nesta sexta-feira

Moradores de Águas Claras e Planaltina devem ficar atentos. Nesta sexta-feira (10/10), áreas das duas regiões administrativas terão o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Em Planaltina, o desligamento será das 10h às 16h, no Condomínio Mestre Darmas. Já em Águas Claras, a suspensão ocorrerá entre 10h e 10h30, nas quadras 201 e 202.

De acordo com a Neoenergia, o desligamento é para que sejam realizados serviços de manutenção da rede elétrica nas regiões afetadas.

Ainda segundo a companhia, as intervenções fazem parte do cronograma de manutenção preventiva.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.