Airbus A320 supera Boeing 737 e é o avião mais vendido da história

A Airbus, gigante europeu do setor aeroespacial, informou nesta terça-feira (7/10) que sua linha de aeronaves A320 ultrapassou o Boeing 737 e se tornou o avião comercial mais vendido de todos os tempos.

Esse recorde pertencia à norte-americana Boeing havia décadas. O A320 deixou o concorrente para trás nesta madrugada, quando um avião foi entregue à companhia aérea saudita Flynas.

Com isso, o número total de entregas do A320 chegou a 12.260 desde que a aeronave entrou em operação, em 1988. Os dados são da consultoria britânica Cirium, considerada referência para o setor.

Juntas, Boeing e Airbus já entregaram mais de 25 mil jatos do tipo.