AL: homem é preso após fazer compras com cartão de crédito perdido

Um homem foi preso por estelionato após utilizar um cartão de crédito perdido para realizar compras em um supermercado no bairro Serraria, em Maceió (AL). O caso foi registrado nessa segunda-feira (20/10).

De acordo com o o boletim de ocorrência, uma guarnição do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada pelo Copom para atender uma denúncia de furto. Ao chegar ao local, os policiais foram informados pela vítima de que ela havia perdido o celular e o cartão de crédito.

