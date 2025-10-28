Álamo Kário celebra o Nordeste em show especial nesta sexta-feira na Confraria

O cantor Álamo Kário sobe ao palco da Confraria Gastrobar, em Rio Branco, nesta sexta-feira (31), às 21h, com o show “Canta Nordeste”, um espetáculo dedicado à riqueza cultural e musical do Nordeste brasileiro.
Com um repertório que mistura história, emoção e ritmos tradicionais, Álamo promete transportar o público por uma verdadeira viagem sonora através das obras de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho, Fagner, Dominguinhos e Geraldo Azevedo, entre outros grandes nomes que marcaram gerações.
Em entrevista, o artista explicou que o projeto é uma celebração das raízes e da musicalidade nordestina. “O Canta Nordeste é um projeto que eu já idealizo e realizo há quase cinco anos. São quase três horas de show, com músicas exclusivamente de artistas nordestinos”, contou.
O repertório também traz surpresas e diferentes vertentes da música regional. “Tem Fagner, Alceu, Elba, Geraldo Azevedo… Pode até entrar Raul, porque Raul era Bahia. Mas a ideia é fazer algo bem regional”, explicou Álamo.
O cantor adiantou ainda que a estrutura do show foi pensada para criar uma experiência crescente de energia e alegria. “A proposta é começar com MPB, alguns clássicos, e depois seguir para o xote, o baião, o chachado e o forró — aquelas músicas que fazem o povo dançar e se emocionar. Queremos encerrar com a alegria intensa que a música nordestina transmite”, destacou.
O evento contará com mesas limitadas, e os ingressos podem ser reservados pelo número (68) 99985-2069. A Confraria Gourmet e Eventos fica localizada na Via Parque, nº 46, Parque da Maternidade.