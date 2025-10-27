Alan Rick almoça com vereadores do MDB de Rio Branco e fala de “Futuro do Acre”

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao governo do Acre, recebeu nesta segunda-feira (27) três vereadores do MDB de Rio Branco, Neném Almeida, Éber Machado e Fábio Araújo, para um almoço em seu gabinete. O encontro foi divulgado nas redes sociais do parlamentar e reacendeu especulações sobre possíveis movimentações políticas dentro do partido em meio à corrida eleitoral de 2026.

Enquanto o MDB estadual dá sinais de alinhamento à vice-governadora Mailza Assis (PP), também cotada como pré-candidata ao governo, o gesto dos vereadores da capital foi visto como um movimento em sentido oposto, aproximando o grupo do senador republicano.

No vídeo publicado, Alan Rick destaca a importância do diálogo sobre o futuro do Acre.

“Alegria receber para um almoço em nosso humilde gabinete, meu amigo Neném Almeida, meu amigo Éber Machado, meu amigo Fábio Araújo, nossos vereadores do MDB da capital Rio Branco. Servi aqui uma comidinha simples, mas feita com muito carinho para os meus amigos. A minha satisfação é a gente falar do futuro do Acre, daquilo que a gente sonha para a nossa capital e para os demais municípios”, afirmou o senador.

O vereador Éber Machado também comentou o encontro e reforçou o tom de parceria. “Obrigado por ter nos recebido aqui, tanto eu como o Neném e o Fábio. Dizer da nossa alegria, porque estamos falando do presente, mas também olhando o futuro do nosso estado”, disse.