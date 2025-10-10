Alan Rick comemora asfaltamento da Estrada Dias Martins, que liga o Ipê ao Universitário

O senador Alan Rick (Republicanos) compartilhou nesta semana em seu perfil no Instagram a evolução das obras de asfaltamento da Estrada Dias Martins, que liga o bairro Ipê ao Universitário, em Rio Branco. Segundo o parlamentar, o trecho já passou por terraplanagem, sistema de drenagem e agora segue para a construção das calçadas e ciclovia.

Em vídeo publicado na rede social, Alan Rick destacou a importância do projeto. “Pessoal, como eu gosto de visitar as obras oriundas do nosso mandato. Estou aqui na Dias Martins, onde está sendo feita essa pavimentação, essa urbanização tão importante, ligando o Universitário ao Ipê, passando por toda essa região da nossa capital, Rio Branco”, afirmou. Ele ainda lembrou que a Travessa Beija-Flor, que conecta o Calafate à Dias Martins, também foi beneficiada com emenda de seu mandato.

Moradores que acompanharam as obras celebraram a melhoria. Um deles comentou: “Aqui no verão era poeira, e no inverno, lama e chuva. Com isso aqui, é uma maravilha. Eu até pensava em vender minha casa por causa da situação da rua, mas agora mudou totalmente”.

O senador reforçou que o investimento trará mais mobilidade e melhor trafegabilidade para os moradores. “São dois quilômetros de asfalto que vão garantir mais conforto e segurança para o trânsito na região, beneficiando diretamente mais de 500 famílias”, destacou Alan Rick.

Veja o vídeo: