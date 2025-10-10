10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Alan Rick comemora asfaltamento da Estrada Dias Martins, que liga o Ipê ao Universitário

Senador Alan Rick visita obra realizada com emenda de seu mandato

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O senador Alan Rick (Republicanos) compartilhou nesta semana em seu perfil no Instagram a evolução das obras de asfaltamento da Estrada Dias Martins, que liga o bairro Ipê ao Universitário, em Rio Branco. Segundo o parlamentar, o trecho já passou por terraplanagem, sistema de drenagem e agora segue para a construção das calçadas e ciclovia.

Senador Alan Rick visita obra realizada com emenda de seu mandato/Foto: Reprodução

Em vídeo publicado na rede social, Alan Rick destacou a importância do projeto. “Pessoal, como eu gosto de visitar as obras oriundas do nosso mandato. Estou aqui na Dias Martins, onde está sendo feita essa pavimentação, essa urbanização tão importante, ligando o Universitário ao Ipê, passando por toda essa região da nossa capital, Rio Branco”, afirmou. Ele ainda lembrou que a Travessa Beija-Flor, que conecta o Calafate à Dias Martins, também foi beneficiada com emenda de seu mandato.

Moradores que acompanharam as obras celebraram a melhoria. Um deles comentou: “Aqui no verão era poeira, e no inverno, lama e chuva. Com isso aqui, é uma maravilha. Eu até pensava em vender minha casa por causa da situação da rua, mas agora mudou totalmente”.

Obra atende mais de 500 famílias e melhora infraestrutura da capital acreana/Foto: Reprodução

O senador reforçou que o investimento trará mais mobilidade e melhor trafegabilidade para os moradores. “São dois quilômetros de asfalto que vão garantir mais conforto e segurança para o trânsito na região, beneficiando diretamente mais de 500 famílias”, destacou Alan Rick.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost