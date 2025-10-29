Alan Rick dá nota 5 ao Governo Lula e diz que presidente acertou ao iniciar reconstrução da BR-364

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (28), o senador Alan Rick (Republicanos) avaliou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apontou tanto erros quanto acertos do governo federal.

Questionado sobre que nota daria ao governo Lula, de 0 a 10, o parlamentar foi direto:

“Olha, o governo de Lula cometeu alguns erros e cometeu, no meu ponto de vista, um grande acerto. Atendeu o nosso pedido para a reconstrução da nossa BR-364. Eu sempre apontaria os erros, mas saberei reconhecer os acertos. E esse era um drama e era uma pauta que nós precisávamos vencer. Então, vou dar nota 5”, respondeu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: